Наставник ФК «Пари НН» Алексей Шпилевский: «Судейство — просто хамство!»

— Потеряли очки. Я не думаю, что мы заслужили только одно очко. То, что творил главный судья — просто хамство, я не могу объяснить. Команда «Балтика» играет дома, ещё какая‑то помощь со стороны. Для меня это катастрофа. Жалко ребят, такие голы пропускать. Первый гол — наша хроническая болезнь, в первые пять минут второго тайма пропустили столько голов в этом году. Пенальти — смех, просто смешно такое давать. Хочется много сказать, сейчас эмоции после игры. Мы играли против команды, которая не помню когда проигрывала дома. Надо отдать дань уважения, неважно, как они играют, но респект, что они с такими возможностями стоят там (в таблице), где стоят. Тренерский штаб — молодцы, но наша команда не заслужила сегодня только одно очко, — добавил Алексей Шпилевский.