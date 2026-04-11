Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупные музеи Петербурга сделают бесплатными для посещения на Пасху

Вход в Исаакиевский собор и храм Спас на Крови станет бесплатным 12 апреля в день празднования Пасхи.

Источник: Комсомольская правда

Вход в государственные музеи Санкт-Петербурга «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» сделают бесплатным в честь празднования Пасхи в воскресенье, 12 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Исаакиевского собора.

«Музей объявляет о бесплатном посещении основных экспозиций музеев-памятников “Исаакиевский собор” и “Спас на Крови” для всех категорий посетителей», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.

Как уточнили представители музея, в этом году празднование Пасхи совпадает с датой 95-летия со дня открытия Исаакиевского собора. При этом в пресс-служба уточнили, что посещение обзорной площадки колоннады храма останется платным.

Ранее KP.RU сообщал, что жители Москвы в праздник Пасхи смогут посетить традиционные мероприятия, включая множество концертов и представлений, а также благотворительный фестиваль «Пасхальный дар».