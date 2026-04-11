Крупные музеи Петербурга сделают бесплатными для посещения на Пасху

Вход в государственные музеи Санкт-Петербурга «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» сделают бесплатным в честь празднования Пасхи в воскресенье, 12 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Исаакиевского собора.
«Музей объявляет о бесплатном посещении основных экспозиций музеев-памятников “Исаакиевский собор” и “Спас на Крови” для всех категорий посетителей», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.
Как уточнили представители музея, в этом году празднование Пасхи совпадает с датой 95-летия со дня открытия Исаакиевского собора. При этом в пресс-служба уточнили, что посещение обзорной площадки колоннады храма останется платным.
