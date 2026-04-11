Благодатный огонь доставили в Москву

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) с Благодатным огнем, сошедшим в субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, прилетела со Святой земли в московский аэропорт «Внуково-3», сообщили РИА Новости в фонде.

Источник: © РИА Новости

Благодатный огонь ежегодно появляется накануне празднуемой православными Пасхи в Кувуклии — часовне над ложем Гроба Господня в храме Гроба Господня в Иерусалиме по молитвам Иерусалимского патриарха и верующих. После схождения Благодатного огня патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает огонь собравшимся в храме представителям духовенства и мирян. В их числе находилась и делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета фонда Владимиром Якуниным и викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополитом Каширским Феогностом (Гузиковым).

Фонд Андрея Первозванного привез Благодатный огонь в Москву в аэропорт «Внуково» в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». Затем огонь по традиции доставят в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь с 11 на 12 апреля.

Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту «Внуково» не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.

