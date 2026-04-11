Благодатный огонь доставили в Москву

Благодатный огонь ежегодно появляется накануне празднуемой православными Пасхи в Кувуклии — часовне над ложем Гроба Господня в храме Гроба Господня в Иерусалиме по молитвам Иерусалимского патриарха и верующих. После схождения Благодатного огня патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает огонь собравшимся в храме представителям духовенства и мирян. В их числе находилась и делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета фонда Владимиром Якуниным и викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополитом Каширским Феогностом (Гузиковым).