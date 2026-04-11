Стал известен результат теста на наркотики турецкой актрисы Ханде Эрчел

27 марта Ханде Эрчел задержали в аэропорту Стамбула в рамках расследования дела о распространении наркотиков. 28 марта артистка отвергла все обвинения в рамках уголовного дела и заявила, что никогда в жизни не употребляла запрещенных веществ. Она пояснила, что посещала ресторан отеля Bebek в Стамбуле, который присутствует в материалах дела, по деловым вопросам.