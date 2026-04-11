Частицу пасхального Благодатного огня доставили из Иерусалима в Москву

В Фонде Андрея Первозванного сообщили, что делегация с Благодатным огнем вылетела из Тель-Авива в Москву вечером 11 апреля. Огонь ежегодно сходит в Иерусалиме накануне православной Пасхи. После схождения огня в храме Гроба Господня его передают верующим и представителям делегаций, включая российскую. В состав делегации вошли представители духовенства и общественные деятели.