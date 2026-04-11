Частицу пасхального Благодатного огня доставили из Иерусалима в Москву

Частица Благодатного огня была доставлена в Москву из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного. Самолет с огнем прибыл в аэропорт Внуково. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что борт вылетел из Тель-Авива около 18:00 по московскому времени и находился в полете примерно 4,5 часа, передает агентство.
В Фонде Андрея Первозванного сообщили, что делегация с Благодатным огнем вылетела из Тель-Авива в Москву вечером 11 апреля. Огонь ежегодно сходит в Иерусалиме накануне православной Пасхи. После схождения огня в храме Гроба Господня его передают верующим и представителям делегаций, включая российскую. В состав делегации вошли представители духовенства и общественные деятели.
Сошествие огня произошло в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова. Это постройка скрывает пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.
Лампады с Благодатным огнем появятся в 15 храмах столицы. Тем временем «Матрешку Москвы» уже украсили к празднику Светлой Пасхи: теперь там можно увидеть «кулич» высотой 22 метра. Праздничный сюжет будет транслироваться в парке «Зарядье» до 12 апреля.
Кроме того, на станции метро «Трубная» специалисты разместили 140 тематических элементов украшений, приуроченных к празднованию Пасхи. Увидеть их можно до 13 апреля включительно.