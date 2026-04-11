В Москву доставили частицу пасхального Благодатного огня

В Москву из Иерусалима доставили частицу Благодатного огня, сошедшего в субботу в храме Гроба Господня накануне празднуемой православными Пасхи. В столицу его по традиции привезла делегация фонда Андрея Первозванного. Самолет приземлился в аэропорту «Внуково-3».
Огонь доставят в кафедральный столичный храм Христа Спасителя, где в ночь с 11 на 12 апреля состоится ночное патриаршее пасхальное богослужение. Огонь также передадут представителям епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.
После схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает представителям духовенства и мирян. Среди них находилась и делегация Фонда Андрея Первозванного. Ее возглавляли председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).