В Москву доставили частицу пасхального Благодатного огня

После схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает представителям духовенства и мирян. Среди них находилась и делегация Фонда Андрея Первозванного. Ее возглавляли председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).