Отец Илона Маска присутствует на пасхальной службе в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Отец Илона Маска Эррол Маск присутствует в храме Христа Спасителя на пасхальной службе, передает корреспондент ТАСС.
Он сидит на стуле, напротив него — привезенные недавно из Третьяковской галереи Владимирская и Донская иконы Божьей матери.
Ранее сообщалось, что в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Пасхальную заутреню и Божественную литургию.
Узнать больше по теме
