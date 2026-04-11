Отец Илона Маска присутствует на пасхальной службе в храме Христа Спасителя

Эррол Маск сидит на стуле, напротив него — привезенные недавно из Третьяковской галереи Владимирская и Донская иконы Божьей матери.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Отец Илона Маска Эррол Маск присутствует в храме Христа Спасителя на пасхальной службе, передает корреспондент ТАСС.

Он сидит на стуле, напротив него — привезенные недавно из Третьяковской галереи Владимирская и Донская иконы Божьей матери.

Ранее сообщалось, что в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше