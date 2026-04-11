Заморозки ночью и весеннее тепло днём: погода в Калининградской области на воскресенье

Осадки маловероятны, ветер будет слабым или умеренным.

Источник: Клопс.ru

В регионе в воскресенье, 12 апреля, ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура воздуха опустится до −1…+1 градуса, местами возможны заморозки до −2. На побережье будет немного теплее — от 0 до +3. Ожидается ясная или малооблачная погода.

Утром воздух начнёт быстро прогреваться: от −1…+2 на рассвете до +9…+11 к полудню. Днём в регионе потеплеет до +10…+13 градусов, на побережье — до +7…+10. Осадков не прогнозируется, однако местами возможен кратковременный небольшой дождь.

Вечером температура снизится до +4…+6 градусов. Сохранится переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер в течение суток будет северо-восточный и восточный: ночью слабый (1−4 м/с), днём и вечером — слабый или умеренный (3−9 м/с). Атмосферное давление составит 765−767 мм ртутного столба.