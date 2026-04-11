Отец Илона Маска приехал в Храм Христа Спасителя перед Пасхальной службой

Эррол Маск приехал в Храм Христа Спасителя в Москве, где пройдет богослужение на Пасху.

Источник: Комсомольская правда

Эррол Маск, отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, приехал в Храм Христа Спасителя в Москве перед началом Пасхальной службы. Об этом сообщил журналист издания Life.ru Александр Юнашев в своем канале в мессенджере MAX.

«Турне отца Илона Маска по России продолжается. Сегодня заметил его в Храме Христа Спасителя перед Пасхальной службой», — написал Юнашев.

Ранее KP.RU сообщал, что Эррол Маск высказался о своем путешествии в Россию. Отце американского миллиардера заявил, что увидел в Москве «настоящую цивилизацию», которая, по его мнению, уже утрачена на Западе.

Также Маск рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на то, что она была короткой, глава государства пожал руку предпринимателю и приветствовал в России.

