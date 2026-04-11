Эксперты объяснили гибель дельфинов у берегов Черного моря

Более 130 погибших дельфинов, выброшенных на побережье от Тамани до Сириуса, были обнаружены с начала марта 2026 года, после начала активного вылова камбалы и более обильного загрязнения воды. Об этом РБК сообщил директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.
«С начала марта по 10 апреля мы зафиксировали 132 погибшие особи на побережье от Тамани до Сириуса: 50 в марте, 82 — с 1 по 10 апреля. Каждый год примерно с марта по июнь наступает так называемый сезон выбросов китообразных, когда погибает большее количество дельфинов, чем в другие месяцы», — рассказала Белей.
По ее словам, это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, в этот период происходит активный вылов камбалы, а сети очень опасны для дельфинов. Кроме того, в упомянутое выше время море более загрязнено различными стоками, образующимися в том числе в результате погодных условий.
«В связи с этим дельфины начинают тяжело болеть, что нередко заканчивается их гибелью. В этом году среди погибших китообразных мы регулярно фиксировали признаки прилова — то есть случайного попадания в рыболовные сети. В то же время маркеров эпизотии (эпидемии) мы не наблюдаем», — рассказала Белей.
Она подчеркнула, что центр обратил внимание на всплеск количества погибших дельфинов с конца марта, получил множество звонков. «Если ежедневное количество погибших в ближайшем время не начнет снижаться, ситуацию точно можно назвать тревожной», — заключила Белей.
Эколог Дмитрий Шевченко в разговоре с РБК рассказал, что причины гибели дельфинов примерно одинаковы. «То есть это либо механическое повреждение, травма, нанесенная дельфинам из-за сетей общая тенденция на побережье, что дельфины гибнут либо из-за истощения, либо из-за падения иммунитета, из-за разных вирусных заболеваний, из-за эпидемий, которые тоже периодически случаются, вообще в целом из-за загрязнения морской среды. Особенно в свете того, что происходило последние полтора года в связи с разливом мазута. Да, мы видим, что у дельфинов достаточно ослаблен иммунитет, то есть малейшие какие-то травмы, болезни», — сказал он.
Вместе с тем Шевченко считает, тревога в связи с гибелью особей немного преувеличена. «Сейчас на Черном море не такое активное рыболовство. Он вообще никогда не был таким суперинтенсивным рыболовным регионом», — объяснил эколог.
Он призвал уделять большее внимание каждой найденной погибшей особе, чтобы выяснить причину гибели.
