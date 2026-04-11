Вернувшийся из плена боец РФ рассказал, что близкие заплакали, когда он позвонил

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, вернувшиеся домой в рамках обмена между Россией и Украиной, поделились в беседе с ТАСС своими планами на будущее и рассказали, о чем успели поговорить со своими близкими.
Военнослужащий Семен отметил, что после возвращения испытывает только радость и хочет как можно быстрее увидеть родных.
«Позвонил сегодня. [Отреагировали] слезами радости», — рассказал он.
В планах бойца по возвращении домой «вкусно поесть домашней еды, которую приготовит любимая жена». «И от жены, наверное, не отойду больше никуда», — утверждает военный.
В свою очередь боец Дмитрий отметил, что самый важный пункт в планах на будущее — встретиться со своей семьей. По его словам, они уже успели поговорить, и родные ждут его домой. «Толком пока никаких планов нет, еще не понял, что произошло: как будто страшный сон, и наконец проснулся», — поделился военнослужащий.
А боец Владимир успел пообщаться со своим братом, который и передал семье, что военнослужащий вернулся домой. Он также поделился, что вернувшимся военнослужащим раздали небольшие куличи в честь наступающей Пасхи. «Хочется, конечно, еще. Можно было бы и в церковь сходить», — заключил он.