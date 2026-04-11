Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tasnim: У США и Ирана возникли серьезные разногласия из-за Ормузского пролива

Тема Ормузского пролива стала причиной разногласий делегаций США и Ирана на переговорах в Исламабаде.

Источник: Комсомольская правда

На переговорах США и Ирана между делегациями стран возникли серьезные разногласия из-за темы Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Тема Ормузского пролива является одним из вопросов, вызывающих серьезные разногласия в обсуждениях», — говорится в материале.

При этом конкретных причин возникновения напряжения между делегациями агентство не приводит. Согласно источнику, Тегеран в ходе контактов с Вашингтоном настаивает на сохранении своих военных достижений и обеспечении прав народа Ирана.

Напомним, что переговоры США и Ирана состоялись в Исламабаде в субботу, 11 апреля. Как сообщала гостелерадиокомпания IRIB, стороны уже провели два раунда обсуждений. Третий раунд переговоров, как ожидается, пройдет в пакистанской столице поздним вечером в субботу.

