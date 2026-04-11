Tasnim: У США и Ирана возникли серьезные разногласия из-за Ормузского пролива

Напомним, что переговоры США и Ирана состоялись в Исламабаде в субботу, 11 апреля. Как сообщала гостелерадиокомпания IRIB, стороны уже провели два раунда обсуждений. Третий раунд переговоров, как ожидается, пройдет в пакистанской столице поздним вечером в субботу.