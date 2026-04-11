Tasnim: У США и Ирана возникли серьезные разногласия из-за Ормузского пролива

«Тема Ормузского пролива является одним из вопросов, вызывающих серьезные разногласия в обсуждениях», — говорится в материале.
При этом конкретных причин возникновения напряжения между делегациями агентство не приводит. Согласно источнику, Тегеран в ходе контактов с Вашингтоном настаивает на сохранении своих военных достижений и обеспечении прав народа Ирана.
Напомним, что переговоры США и Ирана состоялись в Исламабаде в субботу, 11 апреля. Как сообщала гостелерадиокомпания IRIB, стороны уже провели два раунда обсуждений. Третий раунд переговоров, как ожидается, пройдет в пакистанской столице поздним вечером в субботу.