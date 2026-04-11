УПЦ доставила Благодатный огонь на Украину

Благодатный огонь доставят на пасхальное богослужение в храм преподобного Агапита Печерского на территории Киево-Печерской лавры, а также во все епархии Украинской православной церкви.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Духовенство канонической Украинской православной церкви (УПЦ), подвергающейся гонениям со стороны киевского режима, доставило Благодатный огонь на Украину.

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале УПЦ, паломники, присутствовавшие на богослужении в храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставили частицу Благодатного огня в страну.

Уточняется, что Благодатный огонь доставят на пасхальное богослужение в храм преподобного Агапита Печерского на территории Киево-Печерской лавры, а также во все епархии УПЦ.