УПЦ доставила Благодатный огонь на Украину

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Духовенство канонической Украинской православной церкви (УПЦ), подвергающейся гонениям со стороны киевского режима, доставило Благодатный огонь на Украину.
Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале УПЦ, паломники, присутствовавшие на богослужении в храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставили частицу Благодатного огня в страну.
Уточняется, что Благодатный огонь доставят на пасхальное богослужение в храм преподобного Агапита Печерского на территории Киево-Печерской лавры, а также во все епархии УПЦ.