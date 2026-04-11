Баканов: для Роскосмоса было важным доставить Благодатный огонь

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Доставка Благодатного огня в Москву на самолете Роскосмоса Ту-204−100 была важной задачей на фоне непростой ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву. Он был доставлен на самолете Ту-204−100, который носит имя первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании.
«Для госкорпорации большая честь доставить Благодатный огонь в Россию, мы делаем это уже второй раз и благодарим Русскую Православную Церковь за оказанное доверие. Ситуация в ближневосточном регионе непростая, но нам было важно выполнить миссию по доставке огня, который ждут миллионы православных христиан нашей страны к празднику Светлой Пасхи. Благодарю экипаж за проделанную профессиональную работу», — сказал Баканов.
В аэропорту Внуково Благодатный огонь приняли представители различных епархий. Делегация Фонда Андрея Первозванного принесет Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения. Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады.
В 2026 году продолжится еще одна пасхальная традиция — патриарх Кирилл выйдет на связь с российским экипажем Международной космической станции и обменяется с космонавтами поздравлениями. В этом году Пасха совпадает с Днем космонавтики.