ВСУ в четвёртый раз нарушили пасхальное перемирие, ударив дроном по авто под Белгородом

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал АЗС в городе Льгове. Ранения получили трое: годовалый ребёнок, его мать и ещё один мужчина. Кроме того, под удар дронов попала Новая Каховка в Херсонской области. Глава города Владимир Оганесов сообщил, что пострадал местный житель.