Благодатный огонь прибыл на Северный Кавказ

Лампады с частицей огня доставят в храмы регионов округа.

ПЯТИГОРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Благодатный огонь встретили в Ставропольском крае. Лампады с частицей огня доставят в храмы регионов округа, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

«Благодатный огонь принесен на Ставрополье. Наш край вновь встречает его одним из первых регионов в России. Лампады с частицей огня привезут в храмы во всех округах, чтобы каждый желающий мог приобщиться к святыне. Пусть чистый свет Благодатного огня укрепляет веру, поддерживает людей и направляет на добрые дела, пусть придает нашим защитникам сил для победы», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.