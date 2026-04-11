Частицу Благодатного огня доставили из Иерусалима в Москву

Благодатный огонь — это святыня, ежегодно появляющаяся в Великую субботу накануне православной Пасхи в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в Иерусалимском храме Воскресения. По убеждению верующих, огонь чудесным образом сходит по молитвам патриарха, первые минуты не обжигает и самовозгорается от лампады, символизируя нерукотворный свет Воскресения Христова. Это событие воспринимается как видимое знамение Божьей благодати и духовное торжество православия, ежегодно привлекая тысячи паломников и транслируясь по всему миру.