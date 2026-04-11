В ЛНР ОНФ раздал 2 тыс. куличей детям и беженцам

ЛУГАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Активисты луганского реготделения Народного фронта (ОНФ) доставили детям, жителям и вынужденным переселенцам в Лутугино, Рубежное, Северодонецк, Ровеньки Луганской Народной Республики 2 тыс. пасхальных куличей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь организации Мария Белецкая.
«Доставили 2 тыс. пасхальных куличей в Северодонецк, Рубежное, Ровеньки. Беженцы из Северска соседней Донецкой Народной Республики живут в Рубежном и Ровеньках», — сказала она.
Белецкая добавила, что гуманитарную помощь в преддверии Пасхи также получили воспитанники детского дома города Лутугино: для детей доставили пасхальные куличи, а также предметы первой необходимости, включая посуду и сантехнику. В сборе помощи для детского дома из Лутугино участвовали Заксобрание Санкт-Петербурга и благотворительный фонд «Свой дом».