В ЛНР ОНФ раздал 2 тыс. куличей детям и беженцам

По словам пресс-секретаря луганского реготделения Народного фронта Марии Белецкой, гуманитарную помощь в преддверии Пасхи также получили воспитанники детского дома города Лутугино.

ЛУГАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Активисты луганского реготделения Народного фронта (ОНФ) доставили детям, жителям и вынужденным переселенцам в Лутугино, Рубежное, Северодонецк, Ровеньки Луганской Народной Республики 2 тыс. пасхальных куличей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь организации Мария Белецкая.

«Доставили 2 тыс. пасхальных куличей в Северодонецк, Рубежное, Ровеньки. Беженцы из Северска соседней Донецкой Народной Республики живут в Рубежном и Ровеньках», — сказала она.

Белецкая добавила, что гуманитарную помощь в преддверии Пасхи также получили воспитанники детского дома города Лутугино: для детей доставили пасхальные куличи, а также предметы первой необходимости, включая посуду и сантехнику. В сборе помощи для детского дома из Лутугино участвовали Заксобрание Санкт-Петербурга и благотворительный фонд «Свой дом».

Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше