Отец Илона Маска посетил храм Христа Спасителя в Москве

Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, посетил храм Христа Спасителя в Москве, где пройдет пасхальная служба.
«Турне отца Илона Маска по России продолжается. Сегодня заметил его в храме Христа Спасителя перед пасхальной службой», — написал в Telegram журналист Александр Юнашев.
Эррол Маск прибыл в Россию в конце марта. Он посетил Нижний Новгород, Владимирскую область, Татарстан и Москву.
Ранее 11 апреля сообщалось, что в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Впоследствии в Москву доставили его частицу.
