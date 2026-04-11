Иран заявил о чрезмерных требованиях США на переговорах

Иранская сторона утверждает, что американская делегация выдвигает завышенные требования в ходе переговоров в Исламабаде. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Ирана.
«США и в этом раунде переговоров выдвигают чрезмерные требования», — следует из сообщения гостелерадиокомпании.
Напомним, в Исламабаде 11 апреля прошли мирные переговоры между делегациями США и Ирана. На первом этапе стороны провели отдельные встречи с представителями Пакистана.
Позже иранские СМИ сообщили, что переговоры могут быть продлены на один дополнительный день. В ходе первоначальных консультаций между представителями Вашингтона и Тегерана стороны перешли от общих вопросов к обсуждению ряда тем по урегулированию.
Как заявлял президент Дональд Трамп, он не знает, каким будет результат переговоров между делегациями США и Ирана в Исламабаде. По его словам, исход диалога станет понятен в течение суток.