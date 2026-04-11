БК «Пари НН» потерял все шансы на выход в плей-офф Единой лиги ВТБ

Нижегородский клуб крупно проиграл в Краснодаре.

За три тура до финиша БК «Пари Нижний Новгород» распрощался с последними надеждами сыграть в плей-офф Единой лиги ВТБ.

В Краснодаре подопечные Сергея Козина буквально провалили первую четверть (14:32), после чего уже трудно был собраться. В итоге «Пари НН» потерпел крупное поражение — 72:112.

14 очков у наших набрал Даниил Ключенков, по 13 баллов в активе Илья Карпенков и Илья Платонов.

«Пари НН» досрочно занимает 9-е место. Впереди у волжан остались три выездных игры против ЦСКА (16 апреля), «Самары» (20 апреля) и «УНИКСа» (22 апреля).

