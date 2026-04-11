В Исламабаде начался третий раунд переговоров между Ираном и США

В состав иранской делегации входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, а также министр иностранных дел Аббас Аракчи и Али Багери Кани.
В составе иранской делегации — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф REUTERS.
В составе американской делегации — вице-президент Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Первые два раунда переговоров по урегулированию сложной ситуации на Ближнем Востоке прошли в субботу, 11 апреля.
Ранее стало известно, что на переговорах США и Ирана между делегациями стран возникли серьезные разногласия из-за темы Ормузского пролива. Тегеран в ходе контактов с Вашингтоном настаивает на сохранении своих военных достижений и обеспечении прав народа Ирана.
При этом Иран уже заявил о чрезмерных требованиях США на переговорах.