В Исламабаде начался третий раунд переговоров между Ираном и США

Одной из центральных тем обсуждения остается Ормузский пролив.

В столице Пакистана Исламабаде стартовал новый, уже третий по счету раунд трехсторонних переговоров между США, Ираном и Пакистаном. Такое сообщение опубликовало агентство Tasnim в 01:06 по местному времени.

В состав иранской делегации входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, а также министр иностранных дел Аббас Аракчи и Али Багери Кани.

В составе иранской делегации — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф REUTERS.

В составе американской делегации — вице-президент Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Первые два раунда переговоров по урегулированию сложной ситуации на Ближнем Востоке прошли в субботу, 11 апреля.

Ранее стало известно, что на переговорах США и Ирана между делегациями стран возникли серьезные разногласия из-за темы Ормузского пролива. Тегеран в ходе контактов с Вашингтоном настаивает на сохранении своих военных достижений и обеспечении прав народа Ирана.

При этом Иран уже заявил о чрезмерных требованиях США на переговорах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше