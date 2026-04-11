В Томской области из-за паводка эвакуировали более 20 человек

В регионе с 1 апреля действует режим повышенной готовности. На период половодья для контроля за уровнем воды в руслах рек развернули 45 гидропостов: 19 постоянных и 26 временных. Наиболее опасные участки, где постоянно скапливается лед: проток реки Светлая у села Вершинино и Батурино, а также отрезок от Коммунального моста до острова Верхний Боярский. Более 500 жилых домов в 20 населенных пунктах попадают в зону возможного затопления при паводке.