В Томской области из-за паводка эвакуировали более 20 человек

ТОМСК, 11 апреля. /ТАСС/. В Томской области 21 человек эвакуирован из-за паводка. Пострадавших разместили в пунктах временного размещения (ПВР), сообщил губернатор региона Владимир Мазур.
«На этот час в Черной речке эвакуировано 13 человек, которых разместили в пункте временного размещения в Кисловке. ПВР рассчитан на 120 человек, при необходимости развернем и в Кафтанчиково. Еще 8 жителей эвакуированы из Тахтамышево», — написал он в своем Telegram-канале.
По информации главы Томского района Павла Хрячкова, в деревню Черная речка и Барабинка, а также в село Тахтамышево продолжает прибывать вода. «Мероприятия выполняются в непрерывном режиме. Патрульные группы задействованы постоянно, осуществляется непрерывный замер уровня воды», — отметил Хрячков.
Согласно последним данным регионального МЧС, в деревне Черная Речка количество подтопленных участков выросло до 15. Дорогу, ведущую к садовому товариществу «Нерудник», перекрыли из-за паводка. Уровень воды у Коммунального моста поднялся до 8,2 м.
В регионе с 1 апреля действует режим повышенной готовности. На период половодья для контроля за уровнем воды в руслах рек развернули 45 гидропостов: 19 постоянных и 26 временных. Наиболее опасные участки, где постоянно скапливается лед: проток реки Светлая у села Вершинино и Батурино, а также отрезок от Коммунального моста до острова Верхний Боярский. Более 500 жилых домов в 20 населенных пунктах попадают в зону возможного затопления при паводке.