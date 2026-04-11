Нижегородцев приглашают на общегородской субботник 18 апреля

В парках Нижнего Новгорода 18 апреля в 10:00 стартует организованная уборка озелененных пространств, сообщили в пресс-службе городской администрации. К участию приглашаются все желающие жители города, которым на месте сбора будет предоставлен необходимый рабочий инвентарь: перчатки, мешки и грабли. Акция направлена на приведение городских зон отдыха в порядок после зимнего периода.
Для удобства горожан определены конкретные точки сбора в разных районах. В парках «Дубки», Станкозавода, Автозаводском, имени Я. М. Свердлова и имени 1 Мая участников будут ждать у главных сцен. В «Светлоярском» местом встречи станет центральный вход, а на Щёлоковском хуторе — площадка у офиса нагорного управления рядом со вторым озером. Жителей Автозавода, желающих убраться у озера Земснаряд-1, просят подходить к павильону спасателей.
Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают не только сделать город чище, но и объединяют активных жителей вокруг общей цели благоустройства.
