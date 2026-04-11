«Он задыхался»: Симоньян рассказала о тяжелом состоянии Кеосаяна перед комой

Симоньян: Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне болезни сердца.

Источник: Комсомольская правда

Режиссер Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем. Об этом сообщила его жена, главред телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы НТВ «Секрет на миллион».

Журналист отметила, что за здоровьем Кеосаяна тщательно следили врачи. Он строго следил за приемом лекарств и регулярно проходил обследования. Перед госпитализацией режиссер весь день провел на ногах.

«У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался Даже этот ад был лучше, чем сейчас, когда его вообще нет», — сказала главред RT.

По словам Симоньян, через несколько дней врачи сообщили, что мозг Кеосаяна полностью разрушен и надежды нет. Несмотря на это, она продолжала каждый день находиться рядом с ним.

Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что у нее был диагностирован рак груди. Из-за химиотерапии она потеряла волосы. Однако сама Симоньян подчеркивает, что это незначительное испытание по сравнению с другими трудностями.

«Комсомолка» желает Маргарите Симоньян здоровья.

