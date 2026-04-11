Средняя зарплата в России за 10 лет выросла в три раза

Средние номинальные зарплаты в России за последние 10 лет выросли в три раза. В январе 2026 года россияне в среднем получали 103,6 тысячи рублей, тогда как в 2016 году — 32,7 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют подсчеты РИА Новости.
В январе 2026 года россияне в среднем получали 103,6 тысячи рублей, тогда как в 2016 году — 32,7 тысячи рублей. Расчет производится до вычета налогов и включает премии, а также учитывает доходы всех сотрудников, в том числе с высокими зарплатами.
Лидеры по уровню зарплат за это время существенно изменились. В 2016 году самые высокие зарплаты были в Ямало-Ненецком АО — 77,9 тысячи рублей, на Чукотке — 75,8 тысячи и в Ненецком АО — 71,6 тысячи рублей. Сейчас же тройка лидеров выглядит иначе: первое место занимает Чукотка со средней зарплатой 223,2 тысячи рублей, второе — Москва с показателем 187,6 тысячи рублей, третье — Магаданская область с 176,7 тысячи рублей.
При этом по итогам 2025 года реальные зарплаты россиян (скорректированные на инфляцию) выросли на 8,2 процента после роста на 10 процентов в 2024 году. В номинальном выражении средняя зарплата в прошлом году составила 97,2 тысячи рублей, увеличившись на 14,1 процента по сравнению с 2024 годом, передает РИА Новости.
Средняя зарплата в РФ в январе 2026 года уже во второй месяц подряд преодолела знаковую отметку в 100 тысяч рублей, составив 103,6 тысячи. По сравнению с январем 2025 года, среднемесячная начисленная зарплата выросла на 15,1 процента. Об этом сообщили в Росстате. По словам представителей службы, впервые порог в 100 тысяч рублей среднемесячные заработки в стране превысили в августе 2025 года, достигнув 103,2 тысячи рублей.