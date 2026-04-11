Средняя зарплата в России за 10 лет выросла в три раза

Средняя зарплата в РФ в январе 2026 года уже во второй месяц подряд преодолела знаковую отметку в 100 тысяч рублей, составив 103,6 тысячи. По сравнению с январем 2025 года, среднемесячная начисленная зарплата выросла на 15,1 процента. Об этом сообщили в Росстате. По словам представителей службы, впервые порог в 100 тысяч рублей среднемесячные заработки в стране превысили в августе 2025 года, достигнув 103,2 тысячи рублей.