Во Франции разыграют «Женскую голову» Пикассо

Во Франции организовали лотерею, главным призом которой стала картина Пабло Пикассо «Женская голова», оцениваемая более чем в миллион евро. Участие доступно по сравнительно небольшой стоимости билета, что делает возможность получить произведение искусства мирового уровня открытой для широкой аудитории.
Средства, собранные в ходе розыгрыша, планируется направить на финансирование исследований болезни Альцгеймера. Само мероприятие состоится в Париже на площадке аукционного дома Christie s в середине апреля.
Подобные акции уже проводились ранее: другие работы Пикассо также разыгрывались в формате лотереи. Победителями становились люди из разных стран и профессий, включая пожарного из США и бухгалтера из Италии.
Ранее национальная полиция Испании сообщила о находке картины Пабло Пикассо, которая пропала во время транспортировки для участия в выставке.