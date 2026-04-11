Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции разыграют «Женскую голову» Пикассо

Работу Пабло Пикассо стоимостью более миллиона евро разыграют во Франции.

Источник: Аргументы и факты

Во Франции организовали лотерею, главным призом которой стала картина Пабло Пикассо «Женская голова», оцениваемая более чем в миллион евро. Участие доступно по сравнительно небольшой стоимости билета, что делает возможность получить произведение искусства мирового уровня открытой для широкой аудитории.

Средства, собранные в ходе розыгрыша, планируется направить на финансирование исследований болезни Альцгеймера. Само мероприятие состоится в Париже на площадке аукционного дома Christie s в середине апреля.

Подобные акции уже проводились ранее: другие работы Пикассо также разыгрывались в формате лотереи. Победителями становились люди из разных стран и профессий, включая пожарного из США и бухгалтера из Италии.

Ранее национальная полиция Испании сообщила о находке картины Пабло Пикассо, которая пропала во время транспортировки для участия в выставке.

