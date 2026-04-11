В храме Христа Спасителя началось ночное пасхальное богослужение

Праздничную службу совершит патриарх Кирилл.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Торжественное пасхальное богослужение, которое совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, началось в храме Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.

Храм, как и всегда в день Воскресения Христова, полностью заполнен православными верующими, в нем собрались несколько тысяч человек. Праздничную службу — пасхальную заутреню и Божественную литургию — совершит патриарх Кирилл. На службе присутствует Эррол Маск.

Крестный ход, который проводится в эту ночь перед началом пасхальной заутрени, символизирует собой процессию жен-мироносиц, шедших перед рассветом к гробу Иисуса Христа и извещенных ангелом о его воскресении перед входом в погребальную пещеру. Согласно Евангелию, Христос был распят на горе Голгофе вблизи Иерусалима, похоронен своими учениками и на третий день воскрес, после чего являлся апостолам и тем, кто в него уверовал.

По учению церкви, с воскресением Спасителя была побеждена смерть, а людям открылась перспектива вечной жизни.

