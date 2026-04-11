ТАСС публикует кадры возвращения курян из плена

ТАСС, 11 апреля. ТАСС опубликовал кадры, на которых запечатлена встреча родственников с последними семью жителями Курской области, незаконно удерживаемых в Сумской области.
Автобус с вернувшимися прибыл в Курск. Их также встречали региональные власти и медики.
Как сообщил глава Курской области Александр Хинштейн, курян разместили в ПВР, каждому из них выдали денежные сертификаты на сумму 30 тыс. рублей.
