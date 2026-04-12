Что можно и нельзя делать в Иоаннов день 12 апреля, когда узнают о коротком лете

Православная церковь 12 апреля вспоминает святого Иоанна, который написал сочинение «Лествица райская». В народе принято праздновать Иоаннов день, или день Иоанна Лествичника. Оно связано с тем, что православные верующие всегда читали его произведение 12 апреля.
Что нельзя делать 12 апреля.
Нельзя много разговаривать. Не следует обсуждать окружающих. Под запретом как тяжелый физический труд, так и бытовые дела. Предки верили, что это может привести к болезням. Кроме того, 12 апреля молодожены не посещали родительский дом, чтобы не рассориться с родственниками.
Что можно делать 12 апреля.
По традиции, в указанный день выпекали специальное печенье в виде лестницы, которое символизировало путь наверх. Его подбрасывали наверх. Так, чье взлетит выше, тот и будет самым счастливым.
Согласно приметам, одуванчики, которые рано зацвели, предвещают короткое лето. Высоко летящие гуси говорит о большом количестве дождей. В том случае, если они летят низко, то дождей окажется мало.
