Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Космонавты с орбиты МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС), Сергей Микаев и Андрей Федяев с борта МКС поздравили граждан России с Днем космонавтики, отметив вклад Юрия Гагарина и роль космонавтов в развитие науки. Видеозапись поздравления распространил Роскосмос.

«Дорогие друзья, мы поздравляем вас с Днем космонавтики! 65 лет назад, в такой же весенний день, Юрий Гагарин совершил виток вокруг планеты, первым среди землян, увидев ее со стороны и оценив всю красоту нашего общего дома», — рассказал командир станции Кудь-Сверчков.

Микаев подчеркнул, что космонавты во время длительной экспедиции совершают сотни и тысячи таких витков. «Не просто летаем, а работаем, помогаем двигать науку вперед, получать новые знания о жизни человека в космосе, чтобы наши последователи смогли продвинуться еще дальше в познании Вселенной. Но всего этого не было бы без исторического первого полета нашего великого предшественника», — подчеркнул космонавт.

В свою очередь Федяев напомнил, что в 2026 году по всей России отмечается не просто День космонавтики, а целая Неделя космоса. «По всей стране проходят многочисленные мероприятия, посвященные космонавтике, ее истории, сегодняшнему дню и будущему. Наша цель — зажечь в сердцах миллионов российских мальчишек и девчонок искру любви к космосу. Давайте снова смотреть наверх, мечтать о звездах и дальних планетах. С праздником, друзья! С днем космонавтики!» — заключил космонавт Роскосмоса.

В 2026 году 12 апреля празднуется 65-летняя годовщина первого в истории человечества космического полета. Пионером покорения космоса стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. К этой дате приурочена первая в России Неделя космоса, проходящая с 6 по 12 апреля. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос, ТАСС — информационный партнер Недели космоса — 2026.