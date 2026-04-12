Виток вокруг планеты. История первого полета человека в космос

Из-за нештатного спуска космонавт приземлился на колхозное поле вблизи деревни Смеловка Саратовской области, не долетев 180 км до расчетного места посадки. Однако в сообщении ТАСС об этом инциденте, как и о том, что Гагарин спустился на землю на парашюте, умалчивалось. ТАСС передало: «…советский корабль “Восток” совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза». До 1971 г.=ода факт его приземления на парашюте держался в секрете. Это было связано с процедурой регистрации рекорда, установленной Международной авиационной федерацией (FAI). На тот момент правила требовали, чтобы пилот, претендовавший на мировой рекорд, приземлился внутри летательного аппарата. В 1971 году FAI пересмотрела свои требования, решив, что методика посадки в космонавтике может отличаться от авиационной.