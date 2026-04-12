Виток вокруг планеты. История первого полета человека в космос

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 апреля 2026 года исполняется 65 лет первому полету человека в космос. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле-спутнике «Восток».
Создание в СССР первого отряда космонавтов.
После запуска в 1957 году Советским Союзом первого искусственного спутника Земли была поставлена цель вывода на орбиту космического корабля с человеком на борту. Этот вопрос обсуждался на совещании в Академии наук СССР в первых числах января 1959 года. Задачи подготовки полета человека в космос были определены постановлениями ЦК КПСС и Совета министров (СМ) СССР от 5 января 1959 года «О медицинском отборе кандидатов в космонавты» и СМ СССР от 22 мая 1959 года «О подготовке человека к космическим полетам».
Отбор и подготовка будущих космонавтов были поручены Военно-воздушным силам (ВВС) СССР. Набор кандидатов начался в августе 1959 года. Из 3,5 тыс. летчиков истребительной авиации, изъявивших желание стать космонавтами, для собеседования были отобраны 347 человек. К началу 1960 года успешно прошли все этапы медицинского обследования 20 кандидатов в космонавты.
11 января 1960 года главнокомандующий ВВС СССР Константин Вершинин подписал директиву об образовании Центра подготовки космонавтов (ЦПК, ныне Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина), в штат которого вошли кандидаты на полет в космос. ЦПК ВВС был сформирован на базе войсковой части № 26266 в Московской области (ныне Звездный городок).
7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС на должности слушателей-космонавтов ЦПК были зачислены первые 12 летчиков, среди которых был Юрий Гагарин. Эта дата официально считается днем образования первого отряда космонавтов. Позднее были зачислены еще восемь слушателей-космонавтов. К июню 1960 года отряд из 20 человек был сформирован.
3 августа 1960 года постановлением СМ СССР было утверждено первое положение о космонавтах.
Подготовка полета человека в космос.
11 октября 1960 года приказом главкома ВВС была определена группа из шести летчиков, которые должны были начать непосредственную подготовку к первому полету человека в космос. В ее состав вошли: Юрий Гагарин, а также Валерий Быковский, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович и Герман Титов. Для них были организованы тренировки в лабораториях Летно-исследовательского института (ныне ЛИИ им. М. М. Громова), где был создан тренажер космического корабля «Восток», разработанного в ОКБ-1 (ныне Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева). Все шестеро успешно сдали экзамены и 25 января 1961 года были официально назначены на должность космонавта.
Первоначально запуск пилотируемого «Востока» планировалось произвести в декабре 1960 года с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР (5-й НИИП, так тогда назывался космодром Байконур), но затем он был перенесен на следующий год. Решение о переносе было принято из-за взрыва, случившегося на 5-й НИИП 24 октября 1960 года при подготовке к пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16, в результате которого погибли 78 военных и гражданских специалистов. Кроме того, неудачными в декабре 1960 года были полеты двух экспериментальных кораблей «Восток-1К» с собаками на борту, на которых отрабатывался предстоящий полет человека в космос.
Для принятия окончательного решения об отправке в космос человека, в 1961 году на полноценных кораблях «Восток» дважды запускали собак: 9 марта — Чернушку, 25 марта — Звездочку. Животные успешно перенесли одновитковый полет, который предстояло осуществить космонавту.
3 апреля 1961 года Президиум ЦК КПСС дал разрешение на полет человека в космос. 6 апреля государственная комиссия приняла решение о проведении полета 11−12 апреля.
8 апреля, согласно решению госкомиссии, пилотом корабля «Восток» был назначен Юрий Гагарин, а его дублером — Герман Титов (запасным дублером был Григорий Нелюбов).
Полет Юрия Гагарина.
За несколько минут до исторического полета Юрий Гагарин записал для печати и радио обращение к людям всей планеты. В нем он сказал: «Счастлив ли я, отправляясь в космический полет? Конечно, счастлив. Ведь во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях».
12 апреля 1961 года в 09:07 (здесь и далее время московское) с 5-го НИИП в Казахстане состоялся запуск ракеты-носителя 8К72К (впоследствии получила название «Восток») с кораблем-спутником «Восток», на борту которого находился 27-летний старший лейтенант ВВС Юрий Гагарин. Во время старта Гагарин произнес свое знаменитое «Поехали!».
В 09:18 корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту. Впоследствии в отчете о полете главный конструктор ОКБ-1 Сергей Королев писал: «На 150-й секунде, после сброса обтекателя, космонавт доложил, что видимость отличная Через 13 минут после старта мы знали, что первый в мире полет человека по околоземной орбите начался».
В 09:57 на ленте ТАСС вышло сообщение: «12 апреля 1961 г. в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник “Восток” с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника “Восток” является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич». В 10:02 в прямом эфире его зачитал диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан. Новость вышла с задержкой, так как на подписи находился приказ о досрочном присвоении Гагарину звания майора — на этом настоял первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Хрущев.
На орбите Юрий Гагарин регистрировал показания приборов, попробовал космическую еду и консервированную воду. О своих ощущениях он писал в отчете: «После выхода на орбиту, после разделения с ракетой-носителем появилась невесомость. Я оттолкнулся от кресла насколько позволяли привязные ремни и как бы завис между потолком и полом кабины, испытывая легкость в теле, руки и ноги, казалось, мне не принадлежали, я впервые испытал ощущение невесомости». Согласно программе полета управление «Востоком» было полностью автоматическим, но при необходимости пилот мог переключить его на себя, вручную включить двигатель на торможение.
В 10:25, в расчетное время, автоматически включилась тормозная двигательная установка (ТДУ) и «Восток» начал снижение с орбиты. Однако из-за преждевременного отключения ТДУ спускаемый аппарат отделился от приборно-агрегатного отсека на 10 минут позже запланированного. Перегрузки во время спуска в плотных слоях атмосферы достигали 10 g, что было близко к предельным.
В 10:42 на заданной высоте (7 км) Юрий Гагарин вместе с креслом катапультировался из спускаемого аппарата корабля. Выпущенный спустя минуту парашют выдернул космонавта из кресла, и Гагарин благополучно спустился на землю.
Из-за нештатного спуска космонавт приземлился на колхозное поле вблизи деревни Смеловка Саратовской области, не долетев 180 км до расчетного места посадки. Однако в сообщении ТАСС об этом инциденте, как и о том, что Гагарин спустился на землю на парашюте, умалчивалось. ТАСС передало: «…советский корабль “Восток” совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза». До 1971 г.=ода факт его приземления на парашюте держался в секрете. Это было связано с процедурой регистрации рекорда, установленной Международной авиационной федерацией (FAI). На тот момент правила требовали, чтобы пилот, претендовавший на мировой рекорд, приземлился внутри летательного аппарата. В 1971 году FAI пересмотрела свои требования, решив, что методика посадки в космонавтике может отличаться от авиационной.
В общей сложности полет Юрия Гагарина длился 108 минут (1 час 48 минут), корабль «Восток» совершил один виток вокруг планеты.
После приземления.
Первыми, кого встретил на земле возвратившийся из космоса Юрий Гагарин, была местная жительница Анна Акимовна Тахтарова с пятилетней внучкой Ритой.
Затем Гагарина подобрал вертолет Ми-4 и доставил на военный аэродром Энгельса (Саратовская область), где космонавт после установления связи с Москвой доложил об успешном выполнении полета главе государства Никите Хрущеву. Также состоялся телефонный разговор Гагарина с председателем Президиума Верховного совета (ВС) Леонидом Брежневым.
В тот же день, 12 апреля, в сопровождении врачей и представителей ВВС на самолете Ил-14 Юрий Гагарин был доставлен в Куйбышев (ныне Самара).
Торжественная встреча в Москве.
14 апреля 1961 года первого космонавта торжественно встречала Москва. Первоначально массовая встреча не планировалась, но ее решил провести Никита Хрущев. Впоследствии, 27 сентября 2007 года, его сын Сергей Хрущев в интервью Би-би-си рассказывал: «Он (отец — прим. ТАСС) считал, что произошло грандиозное событие, которое надо отметить соответствующим образом».
Юрий Гагарин прилетел в столицу из Куйбышева на самолете Ил-18, на подлете к Москве его сопровождал почетный эскорт из семи истребителей МиГ-15. В аэропорту Внуково космонавта встречало руководство страны, а также журналисты, иностранные представители. Там же, в аэропорту, Гагарин отрапортовал Никите Хрущеву о выполнении задания. Затем Гагарин и Хрущев отправились в Кремль в одной машине — кабриолете ЗиЛ-111 В. Проезжая по Москве, космонавт стоя приветствовал встречающих его людей. На Красной площади прошел митинг, на котором Никита Хрущев объявил о присвоении Юрию Гагарину званий Героя Советского Союза и летчика-космонавта СССР (последнее было учреждено указом Президиума ВС СССР от 14 апреля 1961 года), само награждение состоялось позже во время торжественного приема в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
14 апреля в честь знаменательного события было произведено по 20 артиллерийских залпов в Москве и других столицах союзных республик СССР, а также в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Сталинграде (ныне Волгоград), Севастополе и Одессе. Приказ об этом был подписан министром обороны СССР Родионом Малиновским в день полета Юрия Гагарина.
Ученый-конструктор Борис Черток в своей книге «Ракеты и люди» писал: «Всенародное ликование 12 апреля 1961 года сравнивают по масштабности происходившего с Днем Победы 9 мая 1945 года».
В конце апреля 1961 года Юрий Гагарин был отправлен за границу с так называемой миссией мира. В общей сложности за три года первый космонавт планеты посетил около 30 стран, в том числе Чехословакию, Болгарию, Финляндию, Великобританию, Польшу, Кубу, Бразилию, Канаду, Венгрию, Индию, Египет, Австрию, Японию, Францию, Мексику, ГДР, Швецию, Норвегию и другие.
Награждение Гагарина и участвующих в подготовке его полета.
Помимо присуждения званий Героя Советского Союза и летчика-космонавта СССР указом Президиума ВС СССР от 14 апреля 1961 года Юрий Гагарин был награжден орденом Ленина.
За подготовку и запуск корабля «Восток» указом Президиума ВС СССР от 17 июня 1961 года звание Героя Социалистического Труда было присуждено 13 руководителям и специалистам, участвующим в подготовке полета Гагарина. Среди них были Сергей Королев и главный конструктор ОКБ-456 (ныне НПО «Энергомаш» им. академика В. П. Глушко, разработчик жидкостных ракетных двигателей) Валентин Глушко, которые были удостоены этого звания во второй раз. Кроме того, орденом Ленина были награждены 44 человека, орденом Трудового Красного Знамени — 12 человек, орденом «Знак Почета» — трое. Четверо стали лауреатами Ленинской премии.
Увековечение первого полета человека в космос.
«В ознаменование первого в мире полета советского человека в космос» указом Президиума ВС СССР от 9 апреля 1962 года был установлен День космонавтики (12 апреля). Также 12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос, который был провозглашен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 7 апреля 2011 года.
В 2011 году в честь 50-летия полета Юрия Гагарина в РФ проводился Год российской космонавтики (был объявлен указом президента РФ от 31 июля 2008 года). 2016 год по случаю празднования 55-летия полета был объявлен Роскосмосом «Годом Юрия Гагарина».