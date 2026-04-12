Христов воскрес! Открытки к Православной Пасхе

Новозаветная история Пасхи — это история Воскресения Иисуса Христа. Спустя три дня после распятия, рано утром в воскресенье, жёны-мироносицы пришли ко гробу, чтобы помазать тело Христа маслами, но не нашли его там. Им явился ангел, возвестивший, что Христос воскрес. Праздник Воскресения Христова был установлен ещё апостолами. К IV веку пасхальное торжество представляло собой ночное бдение с субботы на воскресенье.