Открытки к Православной Пасхе

В 2026 году Пасха выпадает на 12 апреля. Это главный христианский праздник, знаменующий победу жизни над смертью и дарующий верующим надежду на вечное спасение.
Новозаветная история Пасхи — это история Воскресения Иисуса Христа. Спустя три дня после распятия, рано утром в воскресенье, жёны-мироносицы пришли ко гробу, чтобы помазать тело Христа маслами, но не нашли его там. Им явился ангел, возвестивший, что Христос воскрес. Праздник Воскресения Христова был установлен ещё апостолами. К IV веку пасхальное торжество представляло собой ночное бдение с субботы на воскресенье.
Куличи, пасхи и яйца традиционно готовят в Чистый четверг. Яйца красят в красный цвет как символ крови Христа и чуда Воскресения. Предание гласит, что святая Мария Магдалина принесла яйцо императору Тиберию со словами «Христос воскрес!» Император усомнился, сказав, что это так же невозможно, как если бы яйцо покраснело. В тот же миг яйцо изменило цвет.
Главное богослужение года проходит в ночь с субботы на воскресенье. Пасхальная служба пронизана ликованием и радостью. После полуночи начинается крестный ход вокруг храма. Верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскресе!», а затем трижды христосуются.
