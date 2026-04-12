Народный календарь. Как на Тита, 15 апреля, определить по льду будущее

Православные 15 апреля чтут память преподобного Тита Чудотворца, жившего в IX веке. В народе он получил прозвище Ледолом. Это связано с тем, что к этой дате окончательно «вскрывались» реки и озера. За этим процессом было принято внимательно наблюдать.
Считалось, что если лед опустится на дно, то нужно готовиться к сложному году. Если полая вода разольется, то можно ждать хороших трав и раннего покоса, а если к Титу лед еще не сошел, значит, этой весной рыба будет ловиться плохо. Следили в эту дату и за поведением птиц. Если закричит перепел, то будет много хлеба и травы.
Приметы погоды:
Ворон в лужу окунулся — солнечной погоды не будет.
Галки и грачи высоко вьются стаями и стрелой опускаются вниз — к дождю, сидят стаями на дороге — к ненастью.
Вороны в вышине играют — погода будет хорошей.
Именины отмечают: Ефим, Георгий, Григорий, Поликарп.