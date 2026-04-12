Хинштейн: в Курск прибыли последние семь россиян, возвращенные из плена

Семь жителей Курской области, ранее находившихся в украинском плену, вернулись на родину и прибыли в Курск.

Источник: Аргументы и факты

Семь жителей Курской области, ранее находившихся в украинском плену, вернулись на родину и прибыли в Курск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн, отметив, что их встреча стала важным событием для региона.

По его словам, всех вернувшихся разместили в пунктах временного проживания, где им предоставляют необходимую помощь и условия для восстановления. С ними уже работают медицинские специалисты и сотрудники соответствующих служб, обеспечивая поддержку после пережитых испытаний.

Глава региона также подчеркнул, что возвращение людей произошло накануне Пасхи и имеет особое значение. При этом он отметил, что, несмотря на этот шаг, остаётся нерешённой проблема пропавших без вести жителей приграничных территорий, число которых по-прежнему исчисляется сотнями.

Ранее состоялся обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, Москва получила 41 погибшего. В то же время Киеву передали 1000 тел военных ВСУ.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
