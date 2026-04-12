Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Стамбула потребовала для Нетаньяху 4596 лет лишения свободы

Обвинение в Турции потребовало пожизненного заключения для заочно арестованного израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила газета Hürriyet.

Обвинение в Турции потребовало пожизненного заключения для заочно арестованного израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила газета Hürriyet.

— Прокуратура направила в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам обвинительное заключение, потребовав пожизненное заключение и сроки от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых, — говорится в публикации.

В перечень фигурантов вошли Нетаньяху, глава оборонного ведомства Исраэль Кац, его предшественник Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, глава миннацбезопасности Итамар Бен-Гвир, начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир и командующий ВМС Израиля Давид Саар Салама.

Израильским чиновникам вменяются преступления против человечности, геноцид, незаконное лишение свободы, жестокое обращение, нанесение ущерба, грабежи и конфискация транспортных средств.

В ноябре 2025 года генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и нескольких других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа.

До этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT в очередной раз осудил действия Израиля в секторе Газа. Он заявил, что израильский премьер-министр действует «хуже Гитлера». По мнению Эрдогана, самые ужасные изображения времен Второй мировой войны не могут сравниться с теми фотографиями, которые приходят из анклава.

