Прокуратура Стамбула потребовала для Нетаньяху 4596 лет лишения свободы

Обвинение в Турции потребовало пожизненного заключения для заочно арестованного израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила газета Hürriyet.
— Прокуратура направила в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам обвинительное заключение, потребовав пожизненное заключение и сроки от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых, — говорится в публикации.
Израильским чиновникам вменяются преступления против человечности, геноцид, незаконное лишение свободы, жестокое обращение, нанесение ущерба, грабежи и конфискация транспортных средств.
В ноябре 2025 года генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и нескольких других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа.
До этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT в очередной раз осудил действия Израиля в секторе Газа. Он заявил, что израильский премьер-министр действует «хуже Гитлера». По мнению Эрдогана, самые ужасные изображения времен Второй мировой войны не могут сравниться с теми фотографиями, которые приходят из анклава.