В Московском планетарии состоялась премьера спектакля «Небо Гагарина»

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьера музыкально-поэтической постановки Александра Нестерова «Небо Гагарина», приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос, прошла на сцене Большого Звездного зала Московского планетария, передает корреспондент ТАСС. В спектакле занята народная артистка РФ Ирина Пегова.
Постановочная команда подготовила для зрителей визуализацию первого полета человека в космос. «Благодаря оптоволоконному проектору “Универсариум М9” можно увидеть звездное небо таким, каким видел его сам Юрий Гагарин из иллюминатора корабля “Восток-1” 12 апреля 1961 года. Цифровую проекцию полета корабля, основанную на воспоминаниях космонавта, хронике и мемуарах, создал коллектив киностудии Московского планетария средствами компьютерной графики», — подчеркнули в пресс-службе Московского планетария.
Художники киностудии смоделировали и анимировали важные для знакомства публики с историческими событиями сцены: старт ракеты, отделение ступеней, интерьер корабля, приборная панель кабины «Восток-1», виды Земли с орбиты, возвращение на Землю. В спектакле используются архивные материалы: записи переговоров, цитаты современников; звучит лирика 1960−70-х годов: Роберт Рождественский, Борис Пастернак, Евгений Евтушенко, Владимир Высоцкий, Константин Симонов и другие. Исполняет стихотворения под живую музыку Ирина Пегова.
Символ страны.
«Каков мой образ? Тут и воплощение самого Юрия Гагарина (рассказ ведется от его лица), и чуть-чуть его мамы, есть и сторонний наблюдатель, рассказчик — вы слышали закадровый голос. И, конечно, я исполняю те песни, которые Гагарин слушал и любил. Так что набор композиций в постановке неслучаен. А вообще это не просто музыкально-поэтический спектакль. Это тот самый неповторимый планетарного масштаба миг, когда человечество впервые взглянуло на Землю из космоса. И сердце замирает», — поделилась в беседе с ТАСС народная артистка.
Автор сценария спектакля «Небо Гагарина» — Вениамин Борисов, режиссер-постановщик Александр Нестеров, музыкальный руководитель и аранжировщик Николай Чермошенцев, музыкальные исполнители — вокально-инструментальная группа «Безнот» и Детский хор Академии «Утренняя звезда».
«Планетарий — идеальная площадка, для того чтобы создавать уникальные работы: с одной стороны, спектакль — купольный, с другой стороны, мы можем дать людям и живую музыку, и прекрасную поэзию. Такова концепция нашей мультижанровой постановки. Историю про Гагарина мы будем продолжать. Да, Россия богата на героев, но Юрий Алексеевич — человек, который стал символом страны. Для многих детей это всего лишь имя, а мне бы хотелось показать его значение для людей, которые жили в то время, показать, что писали о нем люди искусства, передать ту атмосферу гордости, которую испытывал народ», — констатировал в беседе с ТАСС режиссер.
По словам продюсера «Научного Звездного театра» Ирины Мельниковой, идея постановки родилась именно в Московском планетарии — «месте, где под грифом “секретно” проходили обучение астронавигации первые космонавты СССР, в том числе — Юрий Гагарин». Над купольной проекцией звездного неба 12 апреля 1961 года работала команда астрономов во главе с научным директором Фаиной Рублевой.
Начинается спектакль словами, написанными Гагариным после возвращения из космоса: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее». Следующий показ «Неба Гагарина» запланирован на 29 мая.