В Московском планетарии состоялась премьера спектакля «Небо Гагарина»

«Планетарий — идеальная площадка, для того чтобы создавать уникальные работы: с одной стороны, спектакль — купольный, с другой стороны, мы можем дать людям и живую музыку, и прекрасную поэзию. Такова концепция нашей мультижанровой постановки. Историю про Гагарина мы будем продолжать. Да, Россия богата на героев, но Юрий Алексеевич — человек, который стал символом страны. Для многих детей это всего лишь имя, а мне бы хотелось показать его значение для людей, которые жили в то время, показать, что писали о нем люди искусства, передать ту атмосферу гордости, которую испытывал народ», — констатировал в беседе с ТАСС режиссер.