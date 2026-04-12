Медведев поздравил православных с Пасхой

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал поздравление по случаю Пасхи.
«Христос Воскресе!» — написал он в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию фотографией из храма.
Пасха — главный праздник всего христианского мира, знаменующий ключевое событие истории христианства — воскресение распятого Иисуса Христа из мертвых. Русская православная церковь вычисляет его дату исходя из солнечного и лунного календарей. В этом году православная Пасха отмечается 12 апреля.