По всей России на цифровых экранах Russ воспроизведут хронику полета Гагарина

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Роскосмос совместно с группой Russ (входит в RWB) запустил проект «День, который изменил будущее», в рамках которого по всей России на цифровых экранах в те же минуты, когда это происходило 12 апреля 1961 года, воспроизведут ключевые моменты полета Юрия Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Госкорпорация “Роскосмос” совместно с группой Russ (входит в RWB) в рамках Недели космоса, приуроченной к 65-летнему юбилею первого полета человека в космос — Юрия Алексеевича Гагарина, — запустила в наружной рекламе специальный проект “День, который изменил будущее”. На цифровых экранах Russ по всей России в реальном времени, в те же минуты, когда это происходило 12 апреля 1961 года, появятся ключевые моменты полета — цитаты радиообмена, события полета, визуальные образы», — говорится в сообщении.
12 апреля на всех экранах Russ в России, стартуя в каждом часовом поясе в 09:07 по местному времени, начиная с регионов Дальнего Востока. В этот момент появится произнесенное Гагариным при старте корабля «Поехали!». После на экранах покажут исторические фразы первого космонавта Земли, сказанные во время полета. В 10:53 по местному времени трансляция завершится фразой «Есть посадка!». Спецпроект завершится в Калининграде.
Отмечается, что для максимального охвата используются технологии синхронного показа единого креатива на нескольких экранах и последовательное появление фраз Юрия Гагарина на расположенных рядом цифровых экранах.
Неделя космоса — 2026 приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
