По всей России на цифровых экранах Russ воспроизведут хронику полета Гагарина

12 апреля на всех экранах Russ в России, стартуя в каждом часовом поясе в 09:07 по местному времени, начиная с регионов Дальнего Востока. В этот момент появится произнесенное Гагариным при старте корабля «Поехали!». После на экранах покажут исторические фразы первого космонавта Земли, сказанные во время полета. В 10:53 по местному времени трансляция завершится фразой «Есть посадка!». Спецпроект завершится в Калининграде.