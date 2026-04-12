Частица Благодатного огня из Иерусалима отправится в ЛНР

«11 апреля 2026 года делегация международного центра “Святые лавры Руси православной” прибыла в аэропорт Внуково-3 для того, чтобы получить Благодатный огонь из Иерусалима от Фонда Андрея Первозванного. Скоро данная святыня будет доставлена на луганскую землю по благословлению митрополита Луганского и Алчевского Пантелеимона», — сказал он на видео, имеющемся в распоряжении агентства.