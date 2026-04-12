Tasnim: Иран и США начали третий раунд консультаций в Пакистане

Делегации Ирана и Соединённых Штатов начали третий раунд переговоров в пакистанской столице, информирует агентство Tasnim.
Переговоры проводятся при участии официальных лиц Пакистана.
«Несколько минут назад делегации переговорщиков Ирана и США приступили к новому раунду консультаций с участием пакистанских официальных лиц, которые выступают в качестве посредников», — говорится в сообщении.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с иранской стороной, речь идёт о прекращении огня на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива.
В субботу США и Иран проводят переговоры в Исламабаде. В состав иранской делегации вошли Аракчи, председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель ЦБ Абдольнасер Хеммати. Соединённые Штаты представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
По информации Tasnim, переговоры США и Ирана в Исламабаде могут продлить ещё на один день.
По данным Financial Times, в ходе переговоров в Исламабаде представителям Соединённых Штатов и Ирана не удалось добиться прогресса в решении вопроса о контроле над Ормузским проливом.