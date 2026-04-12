Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tasnim: Иран и США начали третий раунд консультаций в Пакистане

Делегации Ирана и Соединённых Штатов начали третий раунд переговоров в пакистанской столице, информирует агентство Tasnim.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры проводятся при участии официальных лиц Пакистана.

«Несколько минут назад делегации переговорщиков Ирана и США приступили к новому раунду консультаций с участием пакистанских официальных лиц, которые выступают в качестве посредников», — говорится в сообщении.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с иранской стороной, речь идёт о прекращении огня на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива.

В субботу США и Иран проводят переговоры в Исламабаде. В состав иранской делегации вошли Аракчи, председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель ЦБ Абдольнасер Хеммати. Соединённые Штаты представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

По информации Tasnim, переговоры США и Ирана в Исламабаде могут продлить ещё на один день.

По данным Financial Times, в ходе переговоров в Исламабаде представителям Соединённых Штатов и Ирана не удалось добиться прогресса в решении вопроса о контроле над Ормузским проливом.

