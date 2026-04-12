В Ростове открылась фотовыставка в честь 65-летия первого полёта в космос

Как сообщают организаторы, проект приурочен к 65-летию полёта Юрия Гагарина. Представлены архивные фотографии и другие документы, связанные с отечественной космонавтикой. Редкие фотоснимки для выставки передали Российский государственный архив научно-технической документации и Архив Российской академии наук.