В Ростове открылась фотовыставка в честь 65-летия первого полёта в космос

Представлены архивные фотографии и другие документы, связанные с отечественной космонавтикой.

В Ростове накануне Дня космонавтики открылась фотовыставка в честь 65-летия первого полёта в космос. Экспозиция развернулась в центре современной культуры «Степь».

Как сообщают организаторы, проект приурочен к 65-летию полёта Юрия Гагарина. Представлены архивные фотографии и другие документы, связанные с отечественной космонавтикой. Редкие фотоснимки для выставки передали Российский государственный архив научно-технической документации и Архив Российской академии наук.

«Работа на орбите, будни экспедиций, редкие минуты отдыха — всё это собрано как страницы большого семейного альбома», — прокомментировали организаторы.