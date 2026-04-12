Отца Илона Маска заметили на пасхальной службе в храме Христа Спасителя

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Об этом стало известно в субботу, 11 апреля.

Сообщается, что Маск находился на почетном месте. Ему единственному выдали стул, сообщил «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

Ранее Эррол заявил, что Москва является самой впечатляющей столицей в мире, и подчеркивал, что она намного лучше Вашингтона и Лондона.

Эррол Маск также рассказал, что был искренне удивлен разнообразием блюд, предложенных московским заведением. Он сравнил его с меню «мишленовского ресторана».

Эррол также заявил, что рассмотрел бы Москву в качестве места жительства, если бы ему пришлось выбирать.

Эррол Маск назвал восприятие России в американской прессе «полной чушью» и подчеркнул, что его самого и его дочь пытались отговорить от поездки в страну.

Эррол Маск заявил, что хотел бы научиться навыкам лидерства у президента России Владимира Путина. По его словам, глава государства является «впечатляющим человеком».

