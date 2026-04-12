Священник объяснил, как правильно — «Христос воскрес» или «воскресе»

12 апреля православные верующие отмечают Пасху. Это один из главных христианских праздников. Как правильно звучит поздравление и обязательно ли говорить именно «Христос воскресе», aif.ru объяснил настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«Словоформа “воскресе” пришла из церковнославянского языка. Это аорист (прошедшее время), который в современном русском язык практически исчез, но используется в богослужебных текстах для описания событий, имеющих вневременной, вечный характер», — сказал он.
По словам священнослужителя, использование словоформы «воскрес» не будет ошибкой.
«На Пасху люди христосоваются, то есть встречаются друг с другом и рассказывают о самом главном событии, что Христос воскрес. В этот день при встрече принято говорить: “Христос воскрес”, “Воистину воскресе”, или “Действительно воскрес”. После поздравления подарками, куличами, яйцами», — отметил собеседник издания.
Священник Портнов уточнил, что поздравлять с Пасхой лучше лично или по телефону, но при этом призвал не спамить картинками едва знакомым контактам в мессенджерах и соцсетях.