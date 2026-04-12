Володин: Воскресение Спасителя символизирует торжество жизни и справедливости

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Воскресение Христово вдохновляет на добрые поступки и символизирует торжество жизни и справедливости. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении верующим в связи с наступлением Пасхи.
«Воскресение Спасителя символизирует торжество жизни и справедливости, вдохновляет на светлые помыслы и добрые поступки. Наполняет духовным смыслом наши стремления и деяния», — написал он в своем канале в Max.
Володин также пожелал, чтобы Пасхальное чудо даровало каждому силы и веру в лучшее.
«С Пасхой в наши семьи приходит радость и Божья благодать. А сердца наполняются любовью и надеждой», — отметил председатель Госдумы.