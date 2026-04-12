Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с праздником Святой Пасхи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Воскресением Христовым. Он записал пасхальное видеообращение, которое распространила пресс-служба патриарха.
«Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Святой Пасхи. “Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ”, — сказал епископ Русской православной церкви.
Патриарх Кирилл отметил, что слова «Христос Воскресе» остаются символом всепобеждающей силы Божественной любви, которая дает радость жизни и свет надежды. Он напомнил, что Воскресение Христово победило смерть и открыло для верующих врата Небесного Царства.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Светлой Пасхи. По его словам, этот день объединяет людей вокруг многовековых традиций. Глава государства пожелал россиянам здоровья, благополучия и всего наилучшего.