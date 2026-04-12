Путин поздравил россиян с Пасхой

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех соотечественников с праздником Пасхи.

Источник: © РИА Новости

«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — говорится в обращении на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что этот праздник наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости. Он также напомнил, что Пасха объединяет россиян вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов.

По словам лидера страны, РПЦ и другие христианские конфессии играют огромную созидательную роль в сбережении богатейшего исторического, культурного наследия России, укреплении института семьи и воспитании подрастающих поколений.

Кроме того, глава государства указал на важность деятельности религиозных организаций. В частности, отметил Путин, они проводят большую работу по совершенствованию взаимодействия с органами власти, гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в стране, а также поддержке участников СВО и их семей.

«Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания», — заключил президент.

Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля.