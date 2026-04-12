Путин заявил об огромной роли РПЦ и других церквей в жизни страны

Президент России Владимир Путин отметил большую созидательную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий. Об этом он заявил в своём поздравлении с праздником Пасхи, опубликованном на сайте Кремля в Москве.

Источник: Life.ru

Глава государства подчеркнул, что церковь вносит значительный вклад в сохранение исторического наследия, укрепление семьи и воспитание молодёжи.

«Огромную созидательную роль в сбережении нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укреплении института семьи, воспитании подрастающих поколений играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии», — сказал президент.

В поздравлении также отмечена работа религиозных организаций по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Богослужение в главном кафедральном соборе страны провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент России традиционно присутствует на богослужениях в крупные церковные праздники. На Пасху он посещает кафедральный собор в Москве.

