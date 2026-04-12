В Ирландии мужчина с топором повредил американский военный самолет C130 Hercules. Нарушитель был арестован. Об этом сообщает Irish Independent.
Газета уточняет, что мужчину заметили на территории аэропорта Шеннон рядом с транспортным самолетом ВВС США, который стоял на рулежной дорожке. Злоумышленник забрался на крыло самолета и повредил фюзеляж с помощью топора.
После инцидента авиагавань временно приостановила работу. По данным издания, полицейские провели осмотр территории, пытаясь понять, как мужчина сумел попасть на охраняемую зону. Злоумышленника задержали.
