В Ирландии мужчина с топором повредил американский военный самолет

Мужчина с топором повредил фюзеляж американского самолета C130 Hercules.

Источник: Комсомольская правда

В Ирландии мужчина с топором повредил американский военный самолет C130 Hercules. Нарушитель был арестован. Об этом сообщает Irish Independent.

Газета уточняет, что мужчину заметили на территории аэропорта Шеннон рядом с транспортным самолетом ВВС США, который стоял на рулежной дорожке. Злоумышленник забрался на крыло самолета и повредил фюзеляж с помощью топора.

После инцидента авиагавань временно приостановила работу. По данным издания, полицейские провели осмотр территории, пытаясь понять, как мужчина сумел попасть на охраняемую зону. Злоумышленника задержали.

Ранее KP.RU сообщал, что в США украли четыре дрона с военной базы Форт-Кэмпбелл. Военные следователи готовы выплатить до 5000 долларов за данные, которые помогут раскрыть преступление. Неизвестные проникли на территорию базы и вывезли несколько дронов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше